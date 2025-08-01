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Планета на двоих
1-й сезон
Черногория

Планета на двоих (сериал, 2019) сезон 1 серия 30 смотреть онлайн бесплатно

7.12019, Черногория
ТВ-шоу, Документальный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Тревел-реалити, в котором мужчины совершают романтические поступки планетарного масштаба в разных частях света. По условиям проекта мужчина сам должен разработать оригинальный маршрут романтического путешествия, чтобы поразить свою возлюбленную в самое сердце и «разделить планету на двоих». Из сотен заявок редакция отобрала самые интересные и искренние. Важное условие — наши герои должны быть не женаты.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу, Документальный
Время
44 мин / 00:44

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