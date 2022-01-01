Плакать нельзя (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
Многосерийная версия драмы о россиянке, которую в Скандинавии хотят лишить родительских прав органы защиты детей – со Светланой Чуйкиной и Иваном Янковским. Несколько лет назад Татьяна познакомилась со скандинавским военным репортером Ингваром. Они поженились и вместе с ее сыном Колей переехали за границу. Их почти идеальная жизнь рушится, когда Ингвар погибает в Сирии, а Татьяна, доведенная до отчаяния, дает капризному Коле подзатыльник. Это привлекает внимание органов социальной защиты, которые забирают мальчика в приют, а мать вынуждают пройти реабилитацию. Но и после нее Татьяне сына не возвращают, и она просит помощи у соотечественника – молодого человека с сомнительным прошлым. На что им придется пойти, чтобы вернуть Колю – узнаете из сериала 2022 года «Плакать нельзя», который в сервисе Wink можно смотреть онлайн и в хорошем качестве.
Сериал Плакать нельзя 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
- ННРежиссёр
Наталья
Назарова
- СЧАктриса
Светлана
Чуйкина
- Актёр
Владимир
Левченко
- Актёр
Иван
Янковский
- ДСАктёр
Джонатан
Солвей
- КШАктриса
Катарина
Шпиринг
- ВСАктёр
Вадим
Степанов
- ДМАктёр
Дирк
Мартенс
- РЛАктёр
Ричард
Ли Вилсон
- ЕВАктриса
Екатерина
Васильева
- ССАктёр
Степан
Середа
- АКСценарист
Алексей
Колмогоров
- ННСценарист
Наталья
Назарова
- Продюсер
Вадим
Быркин
- АППродюсер
Анастасия
Пелевина
- КВПродюсер
Ксения
Волочковская
- ДКПродюсер
Дмитрий
Кузнецов
- АПХудожник
Антон
Поликарпов
- КОХудожница
Ксения
Орлова
- ОПМонтажёр
Олег
Прокопьев
- ОГМонтажёр
Ольга
Гриншпун
- ОЛОператор
Олег
Лукичёв