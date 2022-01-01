Плакать нельзя (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Многосерийная версия драмы о россиянке, которую в Скандинавии хотят лишить родительских прав органы защиты детей – со Светланой Чуйкиной и Иваном Янковским. Несколько лет назад Татьяна познакомилась со скандинавским военным репортером Ингваром. Они поженились и вместе с ее сыном Колей переехали за границу. Их почти идеальная жизнь рушится, когда Ингвар погибает в Сирии, а Татьяна, доведенная до отчаяния, дает капризному Коле подзатыльник. Это привлекает внимание органов социальной защиты, которые забирают мальчика в приют, а мать вынуждают пройти реабилитацию. Но и после нее Татьяне сына не возвращают, и она просит помощи у соотечественника – молодого человека с сомнительным прошлым. На что им придется пойти, чтобы вернуть Колю – узнаете из сериала 2022 года «Плакать нельзя», который в сервисе Wink можно смотреть онлайн и в хорошем качестве.



