Петроникс. Сезон 1. Серия 36
Wink
Детям
Петроникс
1-й сезон
36-я серия
8.42022, Petronix
Приключения, Мультсериалы0+
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Петроникс (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 36 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Мультсериал о приключении суперкоманды ребят и их верных роботов, которые спасают животных по всей планете. Эмма, Тим, Джиа, Мэтт и их робо-питомцы – это команда Петроникс. У них есть все, чтобы помогать животным, попавшим в беду: новейшее снаряжение, фантастические костюмы, летательный аппарат и роботы, способные менять форму в зависимости от задачи. Но помимо естественных угроз им предстоит бороться с подлыми людьми, мечтающими использовать зверей в своих корыстных целях.

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Рейтинг

8.5 КиноПоиск
7.7 IMDb