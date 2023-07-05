Петроникс (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 27 смотреть онлайн

Петроникс. Сезон 1. Серия 27
8.42022, Petronix
Приключения, Мультсериалы0+

Мультсериал о приключении суперкоманды ребят и их верных роботов, которые спасают животных по всей планете. Эмма, Тим, Джиа, Мэтт и их робо-питомцы – это команда Петроникс. У них есть все, чтобы помогать животным, попавшим в беду: новейшее снаряжение, фантастические костюмы, летательный аппарат и роботы, способные менять форму в зависимости от задачи. Но помимо естественных угроз им предстоит бороться с подлыми людьми, мечтающими использовать зверей в своих корыстных целях.

Россия
Приключения, Мультсериалы
11 мин / 00:11

8.5 КиноПоиск
7.7 IMDb