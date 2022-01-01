8.32022, Petronix
Приключения, Мультсериалы0+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Петроникс (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 42 смотреть онлайн
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Петроникс
Сезон 1 Серия 1
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Сезон 1 Серия 2
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Сезон 1 Серия 4
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Сезон 1 Серия 5
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Петроникс
Сезон 1 Серия 6
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Сезон 1 Серия 7
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Петроникс
Сезон 1 Серия 8
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Петроникс
Сезон 1 Серия 9
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Петроникс
Сезон 1 Серия 10
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Петроникс
Сезон 1 Серия 11
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Петроникс
Сезон 1 Серия 12
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Петроникс
Сезон 1 Серия 13
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Петроникс
Сезон 1 Серия 14
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Петроникс
Сезон 1 Серия 15
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Петроникс
Сезон 1 Серия 16
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Петроникс
Сезон 1 Серия 17
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Петроникс
Сезон 1 Серия 18
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Петроникс
Сезон 1 Серия 19
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Петроникс
Сезон 1 Серия 20
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Петроникс
Сезон 1 Серия 21
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Петроникс
Сезон 1 Серия 22
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Петроникс
Сезон 1 Серия 23
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Петроникс
Сезон 1 Серия 24
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Петроникс
Сезон 1 Серия 25
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Петроникс
Сезон 1 Серия 26
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Петроникс
Сезон 1 Серия 27
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Петроникс
Сезон 1 Серия 28
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Петроникс
Сезон 1 Серия 29
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Петроникс
Сезон 1 Серия 30
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Петроникс
Сезон 1 Серия 31
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Петроникс
Сезон 1 Серия 32
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Петроникс
Сезон 1 Серия 33
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Петроникс
Сезон 1 Серия 34
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Петроникс
Сезон 1 Серия 35
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Петроникс
Сезон 1 Серия 36
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Петроникс
Сезон 1 Серия 37
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Петроникс
Сезон 1 Серия 38
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Петроникс
Сезон 1 Серия 39
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Петроникс
Сезон 1 Серия 40
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Петроникс
Сезон 1 Серия 41
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Петроникс
Сезон 1 Серия 42
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Петроникс
Сезон 1 Серия 43
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Петроникс
Сезон 1 Серия 44
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Петроникс
Сезон 1 Серия 45
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Петроникс
Сезон 1 Серия 46
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Петроникс
Сезон 1 Серия 47
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Петроникс
Сезон 1 Серия 48
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Петроникс
Сезон 1 Серия 49
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Петроникс
Сезон 1 Серия 50
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Петроникс
Сезон 1 Серия 51
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Петроникс
Сезон 1 Серия 52
Сюжет
Мультсериал о приключении суперкоманды ребят и их верных роботов, которые спасают животных по всей планете. Эмма, Тим, Джиа, Мэтт и их робо-питомцы – это команда Петроникс. У них есть все, чтобы помогать животным, попавшим в беду: новейшее снаряжение, фантастические костюмы, летательный аппарат и роботы, способные менять форму в зависимости от задачи. Но помимо естественных угроз им предстоит бороться с подлыми людьми, мечтающими использовать зверей в своих корыстных целях.
Сериал Петроникс 1 сезон 42 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
ЖанрыПриключения, Мультсериалы
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
7.7 IMDb