8.42022, Петроникс. Сезон 1. Серия 12
Петроникс (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
О сериале
Мультсериал о приключении суперкоманды ребят и их верных роботов, которые спасают животных по всей планете. Эмма, Тим, Джиа, Мэтт и их робо-питомцы – это команда Петроникс. У них есть все, чтобы помогать животным, попавшим в беду: новейшее снаряжение, фантастические костюмы, летательный аппарат и роботы, способные менять форму в зависимости от задачи. Но помимо естественных угроз им предстоит бороться с подлыми людьми, мечтающими использовать зверей в своих корыстных целях.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
Время11 мин / 00:11
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
7.7 IMDb