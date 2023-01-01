Петроникс (мультсериал, 2022) сезон 2 смотреть онлайн
8.32022, Petronix 13 серий
Приключения, Мультсериалы0+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
- 0+3 мин
Петроникс
Сезон 2 Серия 1
- 0+3 мин
Петроникс
Сезон 2 Серия 2
- 0+3 мин
Петроникс
Сезон 2 Серия 3
- 0+3 мин
Петроникс
Сезон 2 Серия 4
- 0+2 мин
Петроникс
Сезон 2 Серия 5
- 0+2 мин
Петроникс
Сезон 2 Серия 6
- 0+2 мин
Петроникс
Сезон 2 Серия 7
- 0+2 мин
Петроникс
Сезон 2 Серия 8
- 0+2 мин
Петроникс
Сезон 2 Серия 9
- 0+2 мин
Петроникс
Сезон 2 Серия 10
- 0+3 мин
Петроникс
Сезон 2 Серия 11
- 0+2 мин
Петроникс
Сезон 2 Серия 12
- 0+3 мин
Петроникс
Сезон 2 Серия 13
Сюжет
Мультсериал о приключении суперкоманды ребят и их верных роботов, которые спасают животных по всей планете. Эмма, Тим, Джиа, Мэтт и их робо-питомцы – это команда Петроникс. У них есть все, чтобы помогать животным, попавшим в беду: новейшее снаряжение, фантастические костюмы, летательный аппарат и роботы, способные менять форму в зависимости от задачи. Но помимо естественных угроз им предстоит бороться с подлыми людьми, мечтающими �использовать зверей в своих корыстных целях.
Сериал Петроникс 2 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
ЖанрыПриключения, Мультсериалы, Для самых маленьких
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
7.7 IMDb