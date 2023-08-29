8.42022, Petronix
Приключения, Мультсериалы0+
Эта серия пока недоступна
Петроникс (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн
О сериале
Мультсериал о приключении суперкоманды ребят и их верных роботов, которые спасают животных по всей планете. Эмма, Тим, Джиа, Мэтт и их робо-питомцы – это команда Петроникс. У них есть все, чтобы помогать животным, попавшим в беду: новейшее снаряжение, фантастические костюмы, летательный аппарат и роботы, способные менять форму в зависимости от задачи. Но помимо естественных угроз им предстоит бороться с подлыми людьми, мечтающими использовать зверей в своих корыстных целях.
СтранаРоссия
ЖанрПриключения, Мультсериалы, Для самых маленьких
КачествоFull HD
Время1 мин / 00:01
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
7.7 IMDb