Петроникс. Сезон 2. Серия 2
Wink
Детям
Петроникс
2-й сезон
2-я серия
8.42022, Petronix
Приключения, Мультсериалы0+

Эта серия пока недоступна

Петроникс (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

Мультсериал о приключении суперкоманды ребят и их верных роботов, которые спасают животных по всей планете. Эмма, Тим, Джиа, Мэтт и их робо-питомцы – это команда Петроникс. У них есть все, чтобы помогать животным, попавшим в беду: новейшее снаряжение, фантастические костюмы, летательный аппарат и роботы, способные менять форму в зависимости от задачи. Но помимо естественных угроз им предстоит бороться с подлыми людьми, мечтающими использовать зверей в своих корыстных целях.

Страна
Россия
Жанр
Приключения, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
7.7 IMDb