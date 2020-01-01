Первая любовь (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Владелица бутиков Ирина – успешная и состоявшаяся женщина, воспитывает сына, мечтает об открытии собственной линейки одежды. Но… Ирина одинока и принципиально не пускает в свою жизн�ь мужчин из-за трагической истории в юности. Первая любовь с Михаилом, завершившаяся разрывом, оставила в ее душе раны – любви для Ирины больше не существует. Ровно до того момента, пока она снова не встречает Михаила...



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