Первая любовь. Сезон 1. Серия 1
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Первая любовь
1-й сезон
1-я серия

Первая любовь (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

2020, Первая любовь. Сезон 1. Серия 1
ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Владелица бутиков Ирина – успешная и состоявшаяся женщина, воспитывает сына, мечтает об открытии собственной линейки одежды. Но… Ирина одинока и принципиально не пускает в свою жизнь мужчин из-за трагической истории в юности. Первая любовь с Михаилом, завершившаяся разрывом, оставила в ее душе раны – любви для Ирины больше не существует. Ровно до того момента, пока она снова не встречает Михаила...

Сериал Первая любовь 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
48 мин / 00:48

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