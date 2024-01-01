Парни с юга. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Парни с юга
1-й сезон
7-я серия
8.12024, Парни с юга. Сезон 1. Серия 7
Комедия18+
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Парни с юга (сериал, 2024) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Два маляра пытаются открыть модный автосалон, но в этом им мешает собственная наивность и неопытность. Комедия «Парни с юга» — сериал о том, что исполняться могут даже самые невозможные мечты.

В маленьком городе на юге России живут двое друзей: Вартан и Гера. Первый — застенчивый скромняга, второй — хитрец, склонный к авантюрам. Однако обоих объединяет желание заработать больше денег. Вартану это позволило бы ухаживать за симпатичной соседкой, а Гере — отрываться на всю катушку. Но работая маляром в автосалоне много не накопишь. Тогда друзья задумывают открыть собственный бизнес по детейлингу автомобилей. Вот только сказать явно проще, чем сделать.

Чем закончатся их эксперименты, расскажет комедийный сериал «Парни с юга» (2025), смотреть онлайн который вы сможете на нашем видеосервисе Wink.

Сериал Парни с юга 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
16 мин / 00:16

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