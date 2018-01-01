Парни с юга (сериал, 2024) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+19 мин
О сериале
Два маляра пытаются открыть модный автосалон, но в этом им мешает собственная наивность и неопытность. Комедия «Парни с юга» — сериал о том, что исполняться могут даже самые невозможные мечты.
В маленьком городе на юге России живут двое друзей: Вартан и Гера. Первый — застенчивый скромняга, второй — хитрец, склонный к авантюрам. Однако обоих объединяет желание заработать больше денег. Вартану это позволило бы ухаживать за симпатичной соседкой, а Гере — отрываться на всю катушку. Но работая маляром в автосалоне много не накопишь. Тогда друзья задумывают открыть собственный бизнес по детейлингу автомобилей. Вот только сказать явно проще, чем сделать.
Чем закончатся их эксперименты, расскажет комедийный сериал «Парни с юга» (2025), смотреть онлайн который вы сможете на нашем видеосервисе Wink.
Все сезоны сериала Парни с юга