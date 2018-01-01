Wink
Сериалы
Парни с юга
Актёры и съёмочная группа сериала «Парни с юга»

Актёры и съёмочная группа сериала «Парни с юга»

Режиссёры

Игорь Дмитренко

Игорь Дмитренко

Режиссёр

Актёры

Вартан Даниелян

Вартан Даниелян

Актёр
Изабэлль Смокова

Изабэлль Смокова

Актриса
Георгий Рогонян

Георгий Рогонян

Актёр
Сергей Сгибнев

Сергей Сгибнев

Актёр

Сценаристы

Вартан Даниелян

Вартан Даниелян

Сценарист
Дмитрий Попович

Дмитрий Попович

Сценарист

Продюсеры

Гайк Асатрян

Гайк Асатрян

Продюсер
Вартан Даниелян

Вартан Даниелян

Продюсер

Креативные продюсеры

Гайк Асатрян

Гайк Асатрян

Креативный продюсер