Парни с юга (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

Два маляра пытаются открыть модный автосалон, но в этом им мешает собственная наивность и неопытность. Комедия «Парни с юга» — сериал о том, что исполняться могут даже самые невозможные мечты.



В маленьком городе на юге России живут двое друзей: Вартан и Гера. Первый — застенчивый скромняга, второй — хитрец, склонный к авантюрам. Однако обоих объединяет желание заработать больше денег. Вартану это позволило бы ухаживать за симпатичной соседкой, а Гере — отрываться на всю катушку. Но работая маляром в автосалоне много не накопишь. Тогда друзья задумывают открыть собственный бизнес по детейлингу автомобилей. Вот только сказать явно проще, чем сделать.



Чем закончатся их эксперименты, расскажет комедийный сериал «Парни с юга» (2025), смотреть онлайн который вы сможете на нашем видеосервисе Wink.



Сериал Парни с юга 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.