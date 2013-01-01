Парфюмерша (сериал, 2013) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

На должность директора провинциальной парфюмерной фабрики претендуют двое. Наталья — главный технолог, мечтающий о возрождении предприятия и создании новой коллекции духов, и Илья — молодой, амбициозный столичный специалист, который хочет построить на месте фабрики гипермаркет.



