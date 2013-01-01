Парфюмерша. Сезон 1. Серия 7
Wink
Детям
Парфюмерша
1-й сезон
7-я серия

Парфюмерша (сериал, 2013) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2013, Парфюмерша. Сезон 1. Серия 7
Мелодрама12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На должность директора провинциальной парфюмерной фабрики претендуют двое. Наталья — главный технолог, мечтающий о возрождении предприятия и создании новой коллекции духов, и Илья — молодой, амбициозный столичный специалист, который хочет построить на месте фабрики гипермаркет.

Сериал Парфюмерша 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Парфюмерша»