Парфюмерша (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

На должность директора провинциальной парфюмерной фабрики претендуют двое. Наталья — главный технолог, мечтающий о возрождении предприятия и создании новой коллекции духов, и Илья — молодой, амбициозный столичный специалист, который хочет построить на месте фабрики гипермаркет.

