Парфюм. Сезон 1. Серия 9
Wink
Сериалы
Парфюм
1-й сезон
9-я серия
8.92019, Peopyum
Комедии, Мелодрамы16+

Парфюм (сериал, 2019) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Вдохновляющая корейская дорама о домохозяйке, которая при помощи волшебных духов возвращает молодость и решает стать моделью. Сорокалетняя Мин Чэхи затаила злобу на весь мир. Она готовится к разводу с мужем, которого уличила в измене, и ненавидит свою внешность. Чэхи даже пытается совершить самоубийство, но ее останавливает курьер с загадочной посылкой. Внутри оказывается флакон странных духов, испробовав которые, Чэхи становится моложе и стройнее. Она решает не упускать такую возможность и, взяв псевдоним Ми Ерин, идет покорять модельную индустрию. Возможно ли обрести веру в себя и заново научиться любить с помощью магического парфюма? Оставайтесь на Wink и смотрите сериал «Парфюм» — дорама с русской озвучкой доступна на нашем сервисе уже сейчас!

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы, Фэнтези

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb