Парфюм (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+60 мин
Парфюм
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Парфюм
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Парфюм
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Парфюм
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Парфюм
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Парфюм
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Парфюм
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
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Парфюм
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Сюжет
Вдохновляющая корейская дорама о домохозяйке, которая при помощи волшебных духов возвращает молодость и решает стать моделью. Сорокалетняя Мин Чэхи затаила злобу на весь мир. Она готовится к разводу с мужем, которого уличила в измене, и ненавидит свою внешность. Чэхи даже пытается совершить самоубийство, но ее останавливает курьер с загадочной посылкой. Внутри оказывается флакон странных духов, испробовав которые, Чэхи становится моложе и стройнее. Она решает не упускать такую возможность и, взяв псевдоним Ми Ерин, идет покорять модельную индустрию. Возможно ли обрести веру в себя и заново научиться любить с помощью магического парфюма? Оставайтесь на Wink и смотрите сериал «Парфюм» — дорама с русской озвучкой доступна на нашем сервисе уже сейчас!
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