Парфюм (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Вдохновляющая корейская дорама о домохозяйке, которая при помощи волшебных духов возвращает молодость и решает стать моделью. Сорокалетняя Мин Чэхи затаила злобу на весь мир. Она готовится к разводу с мужем, которого уличила в измене, и ненавидит свою внешность. Чэхи даже пытается совершить самоубийство, но ее останавливает курьер с загадочной посылкой. Внутри оказывается флакон странных духов, испробовав которые, Чэхи становится моложе и стройнее. Она решает не упускать такую возможность и, взяв псевдоним Ми Ерин, идет покорять модельную индустрию. Возможно ли обрести веру в себя и заново научиться любить с помощью магического парфюма?


