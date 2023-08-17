Парфюм. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Парфюм
1-й сезон
1-я серия
9.02019, Peopyum
Комедия, Мелодрама18+

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Парфюм (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

О сериале

Вдохновляющая корейская дорама о домохозяйке, которая при помощи волшебных духов возвращает молодость и решает стать моделью. Сорокалетняя Мин Чэхи затаила злобу на весь мир. Она готовится к разводу с мужем, которого уличила в измене, и ненавидит свою внешность. Чэхи даже пытается совершить самоубийство, но ее останавливает курьер с загадочной посылкой. Внутри оказывается флакон странных духов, испробовав которые, Чэхи становится моложе и стройнее. Она решает не упускать такую возможность и, взяв псевдоним Ми Ерин, идет покорять модельную индустрию. Возможно ли обрести веру в себя и заново научиться любить с помощью магического парфюма? Оставайтесь на Wink и смотрите сериал «Парфюм» — дорама с русской озвучкой доступна на нашем сервисе уже сейчас!

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама, Фэнтези
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb