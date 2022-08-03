Парад смерти. Сезон 1. Серия 6
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Парад смерти
1-й сезон
6-я серия

Парад смерти (сериал, 2015) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

9.12015, Парад смерти. Сезон 1. Серия 6
Аниме, Триллер18+

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О сериале

После смерти люди отправляются либо в ад, либо в рай. Но есть те, кто в момент их смерти попадают в Quindecim, где работает барменом таинственный беловолосый Деким. Он предлагает гостям смертельную игру, в которой раскроется истинное лицо участников, а ставкой послужат их жизни. Деким сам выбирает, кто победил, а кто проиграл, кому жить, а кому суждено умереть.

Страна
Япония
Жанр
Драма, Фэнтези, Аниме, Триллер
Качество
Full HD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb