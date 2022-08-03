WinkСериалыПарад смерти1-й сезон2-я серия
Парад смерти (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
9.12015, Парад смерти. Сезон 1. Серия 2
Аниме, Драма18+
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О сериале
После смерти люди отправляются либо в ад, либо в рай. Но есть те, кто в момент их смерти попадают в Quindecim, где работает барменом таинственный беловолосый Деким. Он предлагает гостям смертельную игру, в которой раскроется истинное лицо участников, а ставкой послужат их жизни. Деким сам выбирает, кто победил, а кто проиграл, кому жить, а кому суждено умереть.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb