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Парад смерти
1-й сезон

Парад смерти (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

9.12015, Death Parade 12 серий
Аниме, Фэнтези18+

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1-й сезон

Сюжет

После смерти люди отправляются либо в ад, либо в рай. Но есть те, кто в момент их смерти попадают в Quindecim, где работает барменом таинственный беловолосый Деким. Он предлагает гостям смертельную игру, в которой раскроется истинное лицо участников, а ставкой послужат их жизни. Деким сам выбирает, кто победил, а кто проиграл, кому жить, а кому суждено умереть.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.9 IMDb