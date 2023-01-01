Парад смерти (сериал, 2015) смотреть онлайн
9.12015, Death Parade 1 сезон
Аниме, Драмы18+
Сезоны и серии
- 18+23 мин
Парад смерти
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+23 мин
Парад смерти
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+23 мин
Парад смерти
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+23 мин
Парад смерти
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+23 мин
Парад смерти
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+23 мин
Парад смерти
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+23 мин
Парад смерти
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+23 мин
Парад смерти
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+23 мин
Парад смерти
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+23 мин
Парад смерти
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+23 мин
Парад смерти
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+22 мин
Парад смерти
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
Сюжет
После смерти люди отправляются либо в ад, либо в рай. Но есть те, кто в момент их смерти попадают в Quindecim, где работает барменом таинственный беловолосый Деким. Он предлагает гостям смертельную игру, в которой раскроется истинное лицо участников, а ставкой послужат их жизни. Деким сам выбирает, кто победил, а кто проиграл, кому жить, а кому суждено умереть.
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Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.9 IMDb