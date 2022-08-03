После смерти люди отправляются либо в ад, либо в рай. Но есть те, кто в момент их смерти попадают в Quindecim, где работает барменом таинственный беловолосый Деким. Он предлагает гостям смертельную игру, в которой раскроется истинное лицо участников, а ставкой послужат их жизни. Деким сам выбирает, кто победил, а кто проиграл, кому жить, а кому суждено умереть.

