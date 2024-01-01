Падшие. Сезон 1. Серия 7
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7-я серия
9.12024, Падшие. Сезон 1. Серия 7
Фэнтези16+

Падшие (сериал, 2024) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Обвиненная в поджоге девушка попадает в исправительный интернат и знакомится с молодым человеком, которого она никогда не видела, но почему-то смутно помнит. Постепенно она понимает, что местное общество больше походит на культ. Фэнтези «Падшие» — сериал по одноименному циклу романов Лорен Кейт.

Девушка по имени Люси вынуждена отправиться в коррекционную школу после того, как ей выдвигают обвинения в поджоге и непредумышленном убийстве. Люси не помнит, совершала ли она эти преступления, но другого выбора у нее не остается. В заведении под названием «Меч и крест» ее должны поставить на путь исправления, а потом отпустить на волю. Правда, по слухам, территорию школы уже давно никто не покидал, а местный уклад больше похож на религиозный культ. Люси знакомится с Дэниелом, странным молодым человеком, который пробуждает в ней смутные воспоминания. Их дружба постепенно перерастает во что-то большее, а Люси узнает тайны «Меча и креста» и его обитателей, не все из которых оказываются людьми.

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