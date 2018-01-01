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Сериалы
Падшие
Актёры и съёмочная группа сериала «Падшие»

Актёры и съёмочная группа сериала «Падшие»

Режиссёры

Фархад Манн

Фархад Манн

Farhad Mann
Режиссёр
Мэттью Хатингс

Мэттью Хатингс

Matthew Hastings
Режиссёр
Клаудия Блюмхубер

Клаудия Блюмхубер

Claudia Bluemhuber
Режиссёр

Актёры

Александр Сиддиг

Александр Сиддиг

Alexander Siddig
Актёр
Индейярна Дональдсон-Холнесс

Индейярна Дональдсон-Холнесс

Indeyarna Donaldson-Holness
Актриса
Хайс Блом

Хайс Блом

Gijs Blom
Актёр
Сара Нилс

Сара Нилс

Sarah Niles
Актриса
Эсме Кингдом

Эсме Кингдом

Esmé Kingdom
Актриса

Сценаристы

Лорен Кейт

Лорен Кейт

Lauren Kate
Сценарист
Роланд Мур

Роланд Мур

Roland Moore
Сценарист

Продюсеры

Дэниэл Кресмери

Дэниэл Кресмери

Daniel Kresmery
Продюсер
Джеймс Кэмпбелл-Смит

Джеймс Кэмпбелл-Смит

James Campbell-Smith
Продюсер
Джонатан Халперин

Джонатан Халперин

Jonathan Halperyn
Продюсер
Клаудия Блюмхубер

Клаудия Блюмхубер

Claudia Bluemhuber
Продюсер

Композиторы

Джефф Кардони

Джефф Кардони

Jeff Cardoni
Композитор