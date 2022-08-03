Wink
Сериалы
Падение ордена
1-й сезон
4-я серия

Падение ордена (сериал, 2017) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2017, Knightfall
Боевик, Исторический18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Самая драгоценная и загадочная реликвия христианства — Святой Грааль, бесследно утерян в результате падения Акры, последнего оплота тамплиеров. Существование Ордена теперь под угрозой и зависит от того, будет ли найден Кубок Христа. На поиски Грааля отправляется предводитель тамплиеров.

Страна
США
Жанр
Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Падение ордена»