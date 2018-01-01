WinkСериалыПадение ордена1-й сезон
Падение ордена (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн
2017, Knightfall 10 серий
Боевик, Драма18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Самая драгоценная и загадочная реликвия христианства — Святой Грааль, бесследно утерян в результате падения Акры, последнего оплота тамплиеров. Существование Ордена теперь под угрозой и зависит от того, будет ли найден Кубок Христа. На поиски Грааля отправляется предводитель тамплиеров.
СтранаСША
ЖанрИсторический, Боевик, Приключения, Драма
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ДМРежиссёр
Дуглас
Маккиннон
- ДПРежиссёр
Дэвид
Петрарка
- РДРежиссёр
Рик
Джейкобсон
- Актёр
Том
Каллен
- СМАктёр
Саймон
Мерреллс
- ДОАктёр
Джулиан
Овенден
- Актёр
Эд
Стоппард
- НМАктёр
Нассер
Мемарзиа
- ДХАктёр
Джим
Хай
- Актёр
Джим
Картер
- ОРАктриса
Оливия
Росс
- СБАктриса
Сабрина
Бартлетт
- РРСценарист
Ричард
Рэйнер
- АХСценарист
Аарон
Хелбинг
- ДЭСценарист
Дэвид
Эллиот
- АНПродюсер
Андре
Немец
- Продюсер
Джефф
Пинкнер
- ОНХудожник
Ондрей
Неквасил
- КМОператор
Крис
Мэнли
- ТЯОператор
Том
Яцко
- НХКомпозитор
Натали
Холт