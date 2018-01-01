Wink
Сериалы
Падение ордена
1-й сезон

Падение ордена (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

2017, Knightfall 10 серий
Боевик, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Самая драгоценная и загадочная реликвия христианства — Святой Грааль, бесследно утерян в результате падения Акры, последнего оплота тамплиеров. Существование Ордена теперь под угрозой и зависит от того, будет ли найден Кубок Христа. На поиски Грааля отправляется предводитель тамплиеров.

Страна
США
Жанр
Исторический, Боевик, Приключения, Драма

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Падение ордена»