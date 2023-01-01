Падение ордена
Wink
Сериалы
Падение ордена

Падение ордена (сериал, 2017) смотреть онлайн

2017, Knightfall 2 сезона
Боевики, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Самая драгоценная и загадочная реликвия христианства — Святой Грааль, бесследно утерян в результате падения Акры, последнего оплота тамплиеров. Существование Ордена теперь под угрозой и зависит от того, будет ли найден Кубок Христа. На поиски Грааля отправляется предводитель тамплиеров.

Все сезоны сериала Падение ордена смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Падение ордена»

Всё