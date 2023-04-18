Отправление. Сезон 2. Серия 6
Wink
Сериалы
Отправление
2-й сезон
6-я серия
8.62022, Departure
Триллер, Драма18+
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Отправление (сериал, 2022) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

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О сериале

Британский детектив в стиле сериала «24 часа» о поисках пассажирского самолета, пропавшего над Атлантическим океаном. Следовательница Кендра Малли, выдающаяся сотрудница лондонского Бюро транспортной безопасности, сделала перерыв в работе, когда ее муж погиб в авиакатастрофе. После того как рейс №716 пропадает с радаров, менеджер ведомства Говард Лоусон уговаривает ее вернуться. Происшествие может стать одной из самых трагичных страниц в истории британской авиации, особенно учитывая, что речь идет о новой модели самолета. В команду Малли, помимо людей, которых она отобрала сама, вошел специалист по терроризму Доминик Хэйес, который должен был возглавить расследование до того, как Кендра вернулась к работе. У главных героев остается всего лишь несколько часов, чтобы найти выживших — холодные воды Атлантического океана безжалостны. Какие тайны предстоит раскрыть Малли и ее коллегам, вы узнаете, когда будете смотреть онлайн сериал «Отправление» (2019) в хорошем качестве в сервисе Wink.

Страна
Германия, Великобритания, США, Канада
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Отправление»