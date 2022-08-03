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Открытый космос
1-й сезон
4-я серия

Открытый космос (сериал, 2011) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2011, Открытый космос. 4 серия
Документальный, Драма0+

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О сериале

Документальный цикл посвящен рассказу об истории космонавтики. Освоение космоса описывается в контексте ракетно-космической «гонки» между государствами: на первом этапе между СССР и Германией, на втором — между СССР и США.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Документальный
Качество
SD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
7.3 IMDb