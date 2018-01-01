Wink
Открытый космос
1-й сезон

Открытый космос (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн

2011, Открытый космос. Сезон 1 4 серии
Документальный0+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Документальный цикл посвящен рассказу об истории космонавтики. Освоение космоса описывается в контексте ракетно-космической «гонки» между государствами: на первом этапе между СССР и Германией, на втором — между СССР и США.

