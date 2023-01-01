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Открытый космос

Открытый космос (сериал, 2011) смотреть онлайн

2011, Открытый космос 1 сезон
Документальные0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Документальный цикл посвящен рассказу об истории космонавтики. Освоение космоса описывается в контексте ракетно-космической «гонки» между государствами: на первом этапе между СССР и Германией, на втором — между СССР и США.

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Рейтинг

8.4 КиноПоиск
7.2 IMDb