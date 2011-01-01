WinkДетямОткрытый космос1-й сезон3-я серия
Открытый космос (сериал, 2011) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2011, Открытый космос. 3 серия
Документальные0+
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Сюжет
Документальный цикл посвящен рассказу об истории космонавтики. Освоение космоса описывается в контексте ракетно-космической «гонки» между государствами: на первом этапе между СССР и Германией, на втором — между СССР и США.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ЕКРежиссёр
Евгений
Коваленко
- ПТРежиссёр
Павел
Тупик
- СЧАктёр
Сергей
Чонишвили
- ДПАктёр
Дмитрий
Полонский
- РОАктёр
Роман
Огнев
- АПСценарист
Антон
Первушин
- ВБПродюсер
Валерий
Бабич
- Продюсер
Влад
Ряшин
- ОВПродюсер
Олег
Вольнов
- Продюсер
Константин
Эрнст
- АУХудожник
Александр
Усольцев
- ТНХудожница
Татьяна
Надбитова
- АММонтажёр
Александра
Макарьева
- ЕМОператор
Евгений
Музруков
- БККомпозитор
Борис
Кукоба