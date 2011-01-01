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Открытый космос
1-й сезон
3-я серия

Открытый космос (сериал, 2011) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2011, Открытый космос. 3 серия
Документальные0+

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Сюжет

Документальный цикл посвящен рассказу об истории космонавтики. Освоение космоса описывается в контексте ракетно-космической «гонки» между государствами: на первом этапе между СССР и Германией, на втором — между СССР и США.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Документальные

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
7.2 IMDb