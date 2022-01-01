От встречи до разлуки. Серия 3
Wink
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От встречи до разлуки
1-й сезон
3-я серия
8.82022, От встречи до разлуки. Серия 3
Мелодрамы18+

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От встречи до разлуки (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Вдохновляющая мелодрама о женщине, которая решилась уйти от мужа-тирана. Брак домохозяйки Светланы трудно назвать счастливым. Но она терпит пьянство, грубость и измены супруга, так как боится, что не сможет обеспечить себя и сына Данилу. Однако, когда супруг поднимает руку на пятилетнего Даньку, терпению Светы приходит конец. Она уходит в никуда и остается без крова и средств к существованию. Помочь женщине вызывается ее одноклассник Герман. Он снимает Свете с Даней жилье и устраивает ее к себе на шоколадную фабрику. Там у нее и начальника охраны возникает взаимная симпатия. Как на это отреагирует влюбленный в Светлану Герман? Ответ ищете в сериале «От встречи до разлуки» (2022), который на Wink можно смотреть онлайн в хорошем качестве.

Сериал От встречи до разлуки 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «От встречи до разлуки»