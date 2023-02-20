9.02022, От встречи до разлуки. Серия 4
Мелодрама18+
От встречи до разлуки (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
Вдохновляющая мелодрама о женщине, которая решилась уйти от мужа-тирана. Брак домохозяйки Светланы трудно назвать счастливым. Но она терпит пьянство, грубость и измены супруга, так как боится, что не сможет обеспечить себя и сына Данилу. Однако, когда супруг поднимает руку на пятилетнего Даньку, терпению Светы приходит конец. Она уходит в никуда и остается без крова и средств к существованию. Помочь женщине вызывается ее одноклассник Герман. Он снимает Свете с Даней жилье и устраивает ее к себе на шоколадную фабрику. Там у нее и начальника охраны возникает взаимная симпатия. Как на это отреагирует влюбленный в Светлану Герман? Ответ ищете в сериале «От встречи до разлуки» (2022), который на Wink можно смотреть онлайн в хорошем качестве.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
- ЭПРежиссёр
Эдуард
Пальмов
- Актриса
Ксения
Роменкова
- КСАктёр
Константин
Соловьев
- АПАктёр
Артём
Покровский
- АИАктёр
Александр
Ильин
- АБАктёр
Анатолий
Борискевич
- АГАктёр
Анатолий
Голуб
- ДААктёр
Дмитрий
Абазовик
- МГАктриса
Марта
Голубева
- НРАктёр
Николай
Рябычин
- ЕГАктриса
Елена
Гиренок
- ГЯСценарист
Глеб
Якубовский
- ЮМСценарист
Юлия
Мацук
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ЕЮПродюсер
Егор
Юзбашев
- ЖБПродюсер
Жанна
Белецкая
- АКХудожница
Алеся
Кукуля
- КХОператор
Константин
Хаустов