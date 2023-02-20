От встречи до разлуки (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Вдохновляющая мелодрама о женщине, которая решилась уйти от мужа-тирана. Брак домохозяйки Светланы трудно назвать счастливым. Но она терпит пьянство, грубость и измены супруга, так как боится, что не сможет обеспечить себя и сына Данилу. Однако, когда супруг поднимает руку на пятилетнего Даньку, терпению Светы приходит конец. Она уходит в никуда и остается без крова и средств к существованию. Помочь женщине вызывается ее одноклассник Герман. Он снимает Свете с Даней жилье и устраивает ее к себе на шоколадную фабрику. Там у нее и начальника охраны возникает взаимная симпатия. Как на это отреагирует влюбленный в Светлану Герман? Ответ ищете в сериале «От встречи до разлуки» (2022), который на Wink можно смотреть онлайн в хорошем качестве.

