Осторожно: дети!. Сезон 1. Серия 35
Wink
Сериалы
Осторожно: дети!
1-й сезон
35-я серия

Осторожно: дети! (сериал, 2013) сезон 1 серия 35 смотреть онлайн бесплатно

8.52013, Осторожно: дети!. Сезон 1. Серия 35
Комедия18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Cериал «Осторожно: дети!» — cкетч-шоу о взаимоотношениях детей и взрослых, в которых взрослая логика зачастую оказывается бессильной перед детскими изобретательностью и фантазией. Дети ловко обводят вокруг пальца представителей старших поколений, играя по их же правилам, легко манипулируют своими родителями, учителями и другими персонажами из мира взрослых.

Жанр
Комедия
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг