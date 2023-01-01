Осторожно: дети!
Wink
Сериалы
Осторожно: дети!

Осторожно: дети! (сериал, 2013) смотреть онлайн бесплатно

8.42013, Осторожно: дети! 1 сезон
Комедии12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Cериал «Осторожно: дети!» — cкетч-шоу о взаимоотношениях детей и взрослых, в которых взрослая логика зачастую оказывается бессильной перед детскими изобретательностью и фантазией. Дети ловко обводят вокруг пальца представителей старших поколений, играя по их же правилам, легко манипулируют своими родителями, учителями и другими персонажами из мира взрослых.

Все сезоны сериала Осторожно: дети! смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Жанры
Комедии

Рейтинг