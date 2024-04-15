Cериал «Осторожно: дети!» — cкетч-шоу о взаимоотношениях детей и взрослых, в которых взрослая логика зачастую оказывается бессильной перед детскими изобретательностью и фантазией. Дети ловко обводят вокруг пальца представителей старших поколений, играя по их же правилам, легко манипулируют своими родителями, учителями и другими персонажами из мира взрослых.

