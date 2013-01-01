Осторожно: дети!. Сезон 1. Серия 18
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Осторожно: дети!
1-й сезон
18-я серия

Осторожно: дети! (сериал, 2013) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн бесплатно

8.42013, Осторожно: дети!. Сезон 1. Серия 18
Комедии12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Cериал «Осторожно: дети!» — cкетч-шоу о взаимоотношениях детей и взрослых, в которых взрослая логика зачастую оказывается бессильной перед детскими изобретательностью и фантазией. Дети ловко обводят вокруг пальца представителей старших поколений, играя по их же правилам, легко манипулируют своими родителями, учителями и другими персонажами из мира взрослых.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Комедии

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