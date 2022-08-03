Остановись и гори. Сезон 3. Серия 1
Остановись и гори
3-й сезон
1-я серия
8.72016, Halt and Catch Fire
Драма18+
Остановись и гори (сериал, 2016) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

О сериале

Бывший сотрудник IBM собирает команду мечты, чтобы создать лучший персональный компьютер на рынке. Захватывающая драма «Остановись и гори» — сериал о гонке технологий в 1980-е годы с Ли Пейсом и Маккензи Дэвис.

Джо МакМиллан — амбициозный менеджер, в прошлом работавший на IBM. Напористость позволила ему пробиться на высокую должность в компании Cardiff Electric в Далласе, но его воображение занимает проект компьютера, который будет стоить в два раза меньше аналога от IBM, но при этом будет в два раза быстрее. Джо не может создать такую машину в одиночку — ему нужна команда. В нее входят гениальный, но страдающий от алкоголизма инженер Гордон Кларк и бросившая колледж программистка Кэмерон Хоу. Их план состоит в том, чтобы тщательно проанализировать систему конкурентов и превзойти ее. Однако об этом узнают адвокаты IBM, намеренные уничтожить Cardiff Electric. Команде Джо остается только одно — выйти победителями из этой гонки технологий.

Страна
США
Жанр
Драма
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.4 IMDb

