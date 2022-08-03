Остановись и гори (сериал, 2015) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн
О сериале
Бывший сотрудник IBM собирает команду мечты, чтобы создать лучший персональный компьютер на рынке. Захватывающая драма «Остановись и гори» — сериал о гонке технологий в 1980-е годы с Ли Пейсом и Маккензи Дэвис.
Джо МакМиллан — амбициозный менеджер, в прошлом работавший на IBM. Напористость позволила ему пробиться на высокую должность в компании Cardiff Electric в Далласе, но его воображение занимает проект компьютера, который будет стоить в два раза меньше аналога от IBM, но при этом будет в два раза быстрее. Джо не может создать такую машину в одиночку — ему нужна команда. В нее входят гениальный, но страдающий от алкоголизма инженер Гордон Кларк и бросившая колледж программистка Кэмерон Хоу. Их план состоит в том, чтобы тщательно проанализировать систему конкурентов и превзойти ее. Однако об этом узнают адвокаты IBM, намеренные уничтожить Cardiff Electric. Команде Джо остается только одно — выйти победителями из этой гонки технологий.
Чтобы увидеть, какие препятствия им придется преодолеть, смотрите сериал «Остановись и гори» в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
- ХХРежиссёр
Хуан
Хосе Кампанелья
- ККРежиссёр
Карин
Кусама
- ДфРежиссёр
Дэйзи
фон Шерлер Майер
- ДФРежиссёр
Джефф
Фрейлих
- Актёр
Ли
Пейс
- Актриса
Маккензи
Дэвис
- СМАктёр
Скут
Макнэри
- КБАктриса
Керри
Бише
- Актёр
Тоби
Хасс
- ОЭАктёр
Огаст
Эмерсон
- АКАктриса
Алана
Кавано
- МХАктриса
Морган
Хинкельман
- Актриса
Аннабет
Гиш
- НПАктёр
Ник
Пупо
- ККСценарист
Кристофер
Кентвелл
- ЗУСценарист
Зак
Уэдон
- МБПродюсер
Мелисса
Бернштейн
- ККПродюсер
Кристофер
Кентвелл
- ДФПродюсер
Джефф
Фрейлих
- Продюсер
Марк
Джонсон
- КАХудожница
Кимберли
Адамс-Гэллиган
- КМХудожница
Кэтрин
Моррисон
- КСХудожник
Крэйг
Стернс
- РКМонтажёр
Роберт
Комацу
- КДМонтажёр
Кевин
Д. Росс
- РГМонтажёр
Рэйчел
Гудлетт
- НКОператор
Нельсон
Крегг
- ПХКомпозитор
Пол
Хаслингер