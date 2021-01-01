Осенняя путина, 2020, рыбалка сплавными сетями, в ожидании лосося! Кета,
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Сериалы
Fisherman DV. 27 RUS
1-й сезон
Осенняя путина, 2020, рыбалка сплавными сетями, в ожидании лосося! Кета,

Fisherman DV. 27 RUS (сериал, 2021) сезон 1 серия 50 смотреть онлайн бесплатно

7.82021, Осенняя путина, 2020, рыбалка сплавными сетями, в ожидании лосося! Кета,
Блоги, Кулинария12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Всe о рыбалке на Дальнем востоке, на реке Амур, реках и озeрах Хабаровского, Сплавы по горным рекам, Путешествия по дальнему востоку, Всe о том как ловят рыбу на реке Амур ,Какие снасти и способы лова используются! Также я покажу как приготовить добытый улов вкусно и просто, я знаю много рецептов из рыбы. могу приготовить ее разными способами и с удовольствием поделюсь всеми секретами рыбной кухни со своими зрителями

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Информация

Качество
Full HD
Жанры
Блоги, Кулинария

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