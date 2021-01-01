Fisherman DV. 27 RUS (сериал, 2021) сезон 1 серия 35 смотреть онлайн бесплатно

Мойва солёная в ПИВЕ, рыба холодного копчения по Китайски, рецепты из рыбы от fisherman dv.27rus
Мойва солёная в ПИВЕ, рыба холодного копчения по Китайски, рецепты из рыбы от fisherman dv.27rus

Блог, Кулинария12+

Всe о рыбалке на Дальнем востоке, на реке Амур, реках и озeрах Хабаровского, Сплавы по горным рекам, Путешествия по дальнему востоку, Всe о том как ловят рыбу на реке Амур ,Какие снасти и способы лова используются! Также я покажу как приготовить добытый улов вкусно и просто, я знаю много рецептов из рыбы. могу приготовить ее разными способами и с удовольствием поделюсь всеми секретами рыбной кухни со своими зрителями

Блог, Кулинария
Full HD
16 мин / 00:16

