Жареный лещ по-китайски, попробуйте это очень вкусный лещ !
Wink
Сериалы
Fisherman DV. 27 RUS
1-й сезон
Жареный лещ по-китайски, попробуйте это очень вкусный лещ !

Fisherman DV. 27 RUS (сериал, 2021) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно

8.02021, Жареный лещ по-китайски, попробуйте это очень вкусный лещ !
Блог, Кулинария18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Всe о рыбалке на Дальнем востоке, на реке Амур, реках и озeрах Хабаровского, Сплавы по горным рекам, Путешествия по дальнему востоку, Всe о том как ловят рыбу на реке Амур ,Какие снасти и способы лова используются! Также я покажу как приготовить добытый улов вкусно и просто, я знаю много рецептов из рыбы. могу приготовить ее разными способами и с удовольствием поделюсь всеми секретами рыбной кухни со своими зрителями

Жанр
Блог, Кулинария
Время
17 мин / 00:17

Рейтинг