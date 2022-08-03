Fisherman DV. 27 RUS (сериал, 2021) сезон 1 серия 54 смотреть онлайн бесплатно

Караси в сметане, тушёные в Афганском казане, эти караси съедаются вместе с костями!
Всe о рыбалке на Дальнем востоке, на реке Амур, реках и озeрах Хабаровского, Сплавы по горным рекам, Путешествия по дальнему востоку, Всe о том как ловят рыбу на реке Амур ,Какие снасти и способы лова используются! Также я покажу как приготовить добытый улов вкусно и просто, я знаю много рецептов из рыбы. могу приготовить ее разными способами и с удовольствием поделюсь всеми секретами рыбной кухни со своими зрителями

