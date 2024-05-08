Охота на певицу (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+46 мин
Охота на певицу
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+46 мин
Охота на певицу
Сезон 1 Серия 2
- 18+46 мин
Охота на певицу
Сезон 1 Серия 3
- 18+45 мин
Охота на певицу
Сезон 1 Серия 4
- 18+46 мин
Охота на певицу
Сезон 1 Серия 5
- 18+47 мин
Охота на певицу
Сезон 1 Серия 6
- 18+47 мин
Охота на певицу
Сезон 1 Серия 7
- 18+45 мин
Охота на певицу
Сезон 1 Серия 8
- 18+46 мин
Охота на певицу
Сезон 1 Серия 9
- 18+45 мин
Охота на певицу
Сезон 1 Серия 10
- 18+46 мин
Охота на певицу
Сезон 1 Серия 11
- 18+44 мин
Охота на певицу
Сезон 1 Серия 12
- 18+45 мин
Охота на певицу
Сезон 1 Серия 13
- 18+43 мин
Охота на певицу
Сезон 1 Серия 14
- 18+45 мин
Охота на певицу
Сезон 1 Серия 15
- 18+45 мин
Охота на певицу
Сезон 1 Серия 16
О сериале
Милиционер ищет убийцу, который покусился на жизнь знаменитой советской эстрадной певицы. Ретродетектив про маньяка, охотившегося на Аллу Пугачеву, с Александром Устюговым в роли следователя.
В конце 1970-х годов СССР потрясает жуткая новость: кто-то попытался убить Примадонну советской эстрады. Дело поручают подполковнику милиции Гордину. Конкуренцию ему составляет капитан КГБ Колесников, намеренный быстрее раскрыть дело и тем самым подтвердить престиж спецслужб в стране. Гордин начинает подозревать, что в преступлении замешан печально известный Хамелеон, наемный убийца, с которым он знаком не понаслышке. Однако никаких доказательств этому нет. Тем временем в Москве происходит целая серия на первый взгляд не связанных между собой убийств, которые лишь запутывают расследование. Кроме того, под удар попадают не только сам Гордин, но и его семья.
Чем закончится противостояние убийц и служителей закона? Опасная игра ждет вас в детективе, вдохновленном реальными событиями, если начнете смотреть «Охота на певицу» — сериал онлайн в хорошем качестве доступен на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- АКРежиссёр
Александр
Касаткин
- Актёр
Александр
Устюгов
- Актёр
Артём
Быстров
- Актёр
Алексей
Барабаш
- КНАктёр
Кирилл
Назаров
- АХАктриса
Анна
Христич
- АРАктёр
Антон
Ромм
- АКАктриса
Анна
Карелина
- АПАктёр
Андрей
Павлютин
- ИРАктриса
Ирина
Ромашева
- ЛКАктёр
Леонид
Каневский
- ОАСценарист
Олег
Антонов
- ДГСценарист
Дэвид
Гамбург
- ДГПродюсер
Дэвид
Гамбург
- ЭГПродюсер
Эрика
Галимурза
- ОМПродюсер
Ольга
Максимова
- МАПродюсер
Мария
Авербах
- ЛКХудожник
Леонид
Карпов
- МЛХудожник
Марк
Ли
- ОПМонтажёр
Ольга
Прошкина
- ЕБМонтажёр
Евгения
Бахарева
- РГОператор
Руслан
Герасименков
- АЛКомпозитор
Антон
Лубченко
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко