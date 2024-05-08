Охота на певицу. Сезон 1. Серия 10
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Охота на певицу
1-й сезон
10-я серия
8.92019, Охота на певицу. Сезон 1. Серия 10
Детектив18+
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Охота на певицу (сериал, 2019) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Милиционер ищет убийцу, который покусился на жизнь знаменитой советской эстрадной певицы. Ретродетектив про маньяка, охотившегося на Аллу Пугачеву, с Александром Устюговым в роли следователя.

В конце 1970-х годов СССР потрясает жуткая новость: кто-то попытался убить Примадонну советской эстрады. Дело поручают подполковнику милиции Гордину. Конкуренцию ему составляет капитан КГБ Колесников, намеренный быстрее раскрыть дело и тем самым подтвердить престиж спецслужб в стране. Гордин начинает подозревать, что в преступлении замешан печально известный Хамелеон, наемный убийца, с которым он знаком не понаслышке. Однако никаких доказательств этому нет. Тем временем в Москве происходит целая серия на первый взгляд не связанных между собой убийств, которые лишь запутывают расследование. Кроме того, под удар попадают не только сам Гордин, но и его семья.

Чем закончится противостояние убийц и служителей закона? Опасная игра ждет вас в детективе, вдохновленном реальными событиями, если начнете смотреть «Охота на певицу» — сериал онлайн в хорошем качестве доступен на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
3.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Охота на певицу»